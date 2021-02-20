لبنان

القوى الامنية تخلي الكورنيش البحري الجنوبي لصور

Lebanon 24
20-02-2021 | 19:05
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أخلت القوى الامنية وشرطة بلدية صور الكورنيش البحري الجنوبي للمدينة من المواطنين، ودعت الذين يمارسون هواية الرياضة على الكورنيش الى "الالتزام بقرار التعبئة العامة، للحد من تفشي وباء كورونا". وحذرت الذين لم يمتثلوا من "تحرير محاضر ضبط في حقهم".

من جهة ثانية، وضعت شرطة بلدية صور عند مداخل المدينة حواجز حديدية، ومنعت السيارات والآليات الوافدة من الدخول الى المدينة الا لمن يحمل تصريحا بالدخول أو من هو من أبناء المدينة.
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