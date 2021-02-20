توقيف مروّج مخدّرات ... هذا ما ضُبط بحوزته

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 20/ 2/ 2021 في منطقة الضبية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري (ع. ط.) لحيازته المخدارت وترويجها. وقد ضبطت معه كمية منها إضافةً الى مبلغ من المال.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".