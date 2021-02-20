لبنان

تراجع في عداد اصابات كورونا والوفيات... اليكم الارقام!

Lebanon 24
20-02-2021 | 19:19
A-
A+
Doc-P-795775-637494464527208928.jpg
Doc-P-795775-637494464527208928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2323 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 353371. كما تم تسجيل 40 حالة وفاة. 
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 40 حالة وفاة و2299 إصابة جديدة بفايروس كورونا في لبنان
lebanon 24
21/02/2021 03:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
والده مُصاب بكورونا ووضعه حرج.. فنان لبناني: الله يشيل من عمري ويعطيك يا بيي
lebanon 24
21/02/2021 03:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"كورونا" في لبنان: عدد الوفيات يرتفع.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
21/02/2021 03:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني العمري: أفكّر بالهجرة من لبنان.. وسوف نترحّم على أيام كورونا!
lebanon 24
21/02/2021 03:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:38 | 2021-02-20
23:25 | 2021-02-20
23:12 | 2021-02-20
22:42 | 2021-02-20
22:35 | 2021-02-20
22:13 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website