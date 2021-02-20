لبنان

مداهمات للجيش اللبناني وتوقيف مطلوبين

Lebanon 24
20-02-2021 | 20:28
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نفذ الجيش اللبناني مداهمات في منطقة باب التبانه طرابلس وقد افادت المصادر ان توقيف شخصين مطلوبين على خلفية الاشكالات السابقة التي شهدتها المنطقة والتي تخللها اطلاق نار
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توقيفات

باب التبانة

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