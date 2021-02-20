مداهمات للجيش اللبناني وتوقيف مطلوبين

نفذ الجيش اللبناني مداهمات في منطقة باب التبانه طرابلس وقد افادت المصادر ان توقيف شخصين مطلوبين على خلفية الاشكالات السابقة التي شهدتها المنطقة والتي تخللها اطلاق نار