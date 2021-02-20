لبنان

العثور على جثة رجل مقابل شاطئ البداوي

Lebanon 24
20-02-2021 | 20:32
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عثرت وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني على جثة أحد الأشخاص مقابل شاطئ البداوي مقابل محطة APEC. 

وقد تم نقل الجثة الى المستشفى الحكومي في طرابلس تمهيدا للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي بناء على إشارة القضاء المختص.
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جثة

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