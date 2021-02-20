اصابة 8 من مسعفي "الشفاء" بكورونا

اعلنت جمعية الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية التي تعمل في المخيمات الفلسطينية في مساعدة مصابي "كورونا" عن إصابة ثمانية من مسعفيها بالفيروس وهم ملتزمون بالحجر المنزلي.

واكدت انها ستواصل تقديم خدماتها الطبية والوقائية لكل محتاج، رافعة شعار "معا من أجل رعاية صحية أفضل".