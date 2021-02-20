لبنان

الجيش أوقف متسببين بإشكال وإطلاق نار في عرسال

Lebanon 24
20-02-2021 | 21:43
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 تطور خلاف عائلي بين شبان من آل الفليطي في بلدة عرسال بالبقاع الشمالي إلى إطلاق نار أصيب خلاله شخصان بجروح ونقلا إلى المستشفى للمعالجة. وعلى الأثر تدخلت قوة من الجيش اللبناني متمركزة في البلدة وأوقفت مطلقي النار وصادرت الأسلحة المستخدمة في الإشكال. والتحقيق جار مع الموقوفين.
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