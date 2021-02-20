لبنان

الطبش: بقعة أمل في زمن الألم

Lebanon 24
20-02-2021 | 21:53
A-
A+
Doc-P-795809-637494548672377071.jpg
Doc-P-795809-637494548672377071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غردت النائبة رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر" كاتبة: "بقعة أمل في زمن الألم. المنتخب اللبناني لكرة السلة يؤكد صدارته للمجموعة الرابعة إثر فوزه على البحرين بنتيجة 102-87 في إطار النافذة الثالثة من التصفيات الاسيوية 2021.
مبروك للأبطال وللبنان".
مواضيع ذات صلة
رولا الطبش لـ"الجديد": الحالة الإيجابية كانت تنتهي بمجرد وصول الحريري إلى بيت الوسط آتيا من قصر بعبدا وهذا دليل على تأثير المحيطين برئيس الجمهورية
lebanon 24
21/02/2021 03:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عن 88 عاماً.. رحيل أسطورة كرة السلة كيه سي جونز
lebanon 24
21/02/2021 03:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة أكرم الحلبي كاملة في انتخابات اتحاد كرة السلة اللبنانية
lebanon 24
21/02/2021 03:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"كأنّنا في مقبرة".. لاعبو كرة السلة في لبنان بين الاعتزال والهجرة!
lebanon 24
21/02/2021 03:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24

رولا الطبش

كرة السلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:38 | 2021-02-20
23:25 | 2021-02-20
23:12 | 2021-02-20
22:42 | 2021-02-20
22:35 | 2021-02-20
22:13 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website