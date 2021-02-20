الطبش: بقعة أمل في زمن الألم

غردت النائبة رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر" كاتبة: "بقعة أمل في زمن الألم. المنتخب اللبناني لكرة السلة يؤكد صدارته للمجموعة الرابعة إثر فوزه على البحرين بنتيجة 102-87 في إطار النافذة الثالثة من التصفيات الاسيوية 2021.مبروك للأبطال وللبنان".