لبنان

لجنة متابعة دعوى مكب ومطمر طرابلس ترد على اتحاد بلديات الفيحاء ... هذا ما جاء في بيانها

Lebanon 24
20-02-2021 | 22:03
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ردت  لجنة متابعة دعوى مكب ومطمر طرابلس، على البيان الصادر عن اتحاد بلديات الفيحاء مشيرة الى ان بياناً ملتبساً صدر عن اتحاد بلديات الفيحاء سببه بدء الضغط الحقيقي لبدء المحاسبة و الإقتصاص من كل من استهدف صحة الناس و ارواحهم و بيئتهم في طرابلس. يهم اللجنة ابراز خلاصة ما توصل اليه تقرير نقابة المهندسين في ٢١/٨/٢٠٢ بعد اقل من ٢٠ يوم على انفجار مرفأ بيروت حيث جاء في التقرير بالحرف: " ان مكب النفايات السابق يعتبر قنبلة موقوتة و يمكن ان يتهدد البيئة و المواطنين في حال لا سمح الله حدوث حرائق بسبب وجود كميات كبيرة من الغاز الحيوي من جسم المكب، يمكن ان تندلع بسبب خطأ بشري" اننا نعتبر أن البيان الصادر عن الإتحاد الغائبة عنه طرابلس و الميناء و القلمون بالمعنى التمثيلي غير ذي مصداقية و انه كتب على عجل بسبب اقتراب المحاسبة و التدقيق. كان الأجدى بالمؤتمن على صحة الناس ان يسعى لرفع الضرر و ليس لتبريره. فالى القضاء يا سادة.
 
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