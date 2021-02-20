أوهانيان: مبروك لرجال الارز

غردت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينه اوهانيان على حسابها في "تويتر" كاتبة: "في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها، تبقى الرياضة هي الابتسامة، وتأتي هذه المرة من كرة السلة... مبروك لرجال الارز فوزهم على البحرين في تصفيات كأس آسيا ونتمنى لهم ولنا فوزا اخر يوم الاثنين والصدارة بالعلامة الكاملة".