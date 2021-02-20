لبنان

حفلة خاصة في غزير وإطلاق نار على مدنيين... هذا ما جرى!

Lebanon 24
20-02-2021 | 23:12
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رغم الإغلاق العام و تفشي وباء كورونا،  لم تتوقف سهرات بعض الفنانين.

وأمس، وفي منطقة غزير، كانت هناك سهرة غنائية خاصة في اوتيل الكاميلوت، للمطرب وديع الشيخ، ما لبثت أن تحولت إلى إشكال وإطلاق نار.

وفي التفاصيل، فقد اطلق  المطرب وديع الشيخ ومرافقوه ‏والمدعو أمير عمار النار بإتجاه طارق عليق صاحب كافيه ( عبالي ) مما ادى الى اصابة ثلاث اشخاص هم ( ع.ر) (ع.ش) (م ن) في اماكن مختلفة من أنحاء جسدهم، وحالة بعضهم خطرة.

الشيخ نفى  في حديث لموقع "الفن" صحة الخبر، وأضاف: "أستغرب كيف تتم عملية زج أسمي في كل مشكلة تحصل هنا أو هناك، أنا فنان ولست زعيم مافيا، حتى يصار تلفيق كل هذه الإتهامات من حولي".
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