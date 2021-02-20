لبنان

عبد الصمد ردا على قيومجيان: اتمنى ان لا يوقعك أحد بأي تضليل

Lebanon 24
20-02-2021 | 23:25
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 ردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد بتغريدة عبر حسابها على "تويتر" على الوزير السابق ريشار قيومجيان، فكتبت: "السيد الوزير قيومجيان، اتمنى ان لا يوقعك أحد بأي تضليل فقط لأنني اعتمدت معايير الموضوعية والكفاءة والشفافية في التكليف. مع الإشارة إلى ان نظام شركة تلفزيون لبنان هو الذي يحدد حصرا المناصب داخل التلفزيون..."

وأضافت: "ان منصب نائب المدير الإداري هو منصب غير منصوص عليه في الهيكلة التنظيمية لتلفزيون لبنان وبالتالي فهو منصب غير قانوني، وذلك بحسب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. وعليه فإن تكليف أي شخص في منصب غير موجود يكون تكليفا باطلا لعدم قانونيته. فإقتضى التوضيح".
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