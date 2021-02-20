حالات تسمم في الهرمل.. تناولوا الشاورما

تم إدخال عائلتين مؤلفتان من تسعة أشخاص الى مستشفيات المدينة، جراء إصابتهم بالتسمم، حيث خضعوا للاسعافات الأولية في الطوارئ وتم إدخال اثنين منهم الى المستشفى للمعالجة، فيما خرج الأخرون لاستكمال العلاج في المنزل.وتم تقديم شكوى في مخفر المدينة على أحد المطاعم في بلدة اللبوة، إدعوا فيها أن التسمم هو جراء تناولهم الشاورما فيه، مساء اليوم.