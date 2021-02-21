تحركات سياسية وشعبية متوقعة دعما لمواقف البطريرك الراعي

سيكتسب الأسبوع الطالع طابعاً لافتاً لجهة تنامي الاستعدادات لإعلان سلسلة مواقف واتخاذ خطوات تظهر الدعم القوي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المواقف والاتجاهات الوطنية البارزة التي يعلنها تباعاً والتي كان آخرها دعواته المتواصلة إلى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان. وإذ تجري استعدادات لعقد مؤتمر سياسي موسع ينظمه لقاء سيدة الجبل ويخصص لإصدار بيان بدعم توجهات وموقف البطريرك من المؤتمر الدولي وحياد لبنان فان تحركات أخرى بارزة يجري التحضير لها منها زيارة وفد كبير من كتلة الجمهورية القوية والقوات اللبنانية لبكركي منتصف الأسبوع لإعلان الدعم المطلق لبكركي وموقف البطريرك كما ترددت معلومات عن استعدادات لتنظيم مسيرة شعبية إلى بكركي دعماً لمواقف البطريرك.