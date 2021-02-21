لبنان

لا تسلكوا هذه الطرقات.. مقطوعة بسبب الثلوج والجليد

Lebanon 24
21-02-2021 | 06:55
A-
A+
Doc-P-795838-637494874723832359.jpg
Doc-P-795838-637494874723832359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت غرفة التحكم المروري على حسابها عبر "تويتر" أنّ "الطرقات الجبليّة المقطوعة حالياً بسبب تراكم الثلوج وتكوّن الجليد، هي: عيناتا الأرز، كفردبيان - حدث بعلبك، المنيطرة - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، جرد مربين - الهرمل، شبعا - عين عطا، تنورين - اللقلوق، تنورين - حدث الجبة، معاصر الشوف - كفريا، القبيات - الهرمل، مشمش - القبيات، مشمش - الهرمل".

وأشارت في تغريدة أخرى إلى أن "طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي".

وأضافت: "طريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:35 | 2021-02-21
13:35 | 2021-02-21
13:35 | 2021-02-21
13:31 | 2021-02-21
13:00 | 2021-02-21
12:51 | 2021-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website