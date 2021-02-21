لا تسلكوا هذه الطرقات.. مقطوعة بسبب الثلوج والجليد

أوضحت غرفة التحكم المروري على حسابها عبر "تويتر" أنّ "الطرقات الجبليّة المقطوعة حالياً بسبب تراكم الثلوج وتكوّن الجليد، هي: عيناتا الأرز، كفردبيان - حدث بعلبك، المنيطرة - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، جرد مربين - الهرمل، شبعا - عين عطا، تنورين - اللقلوق، تنورين - حدث الجبة، معاصر الشوف - كفريا، القبيات - الهرمل، مشمش - القبيات، مشمش - الهرمل".وأشارت في تغريدة أخرى إلى أن "طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي".وأضافت: "طريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي".