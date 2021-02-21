انتبهوا من محاضر الضبط: لا اذونات خروج اليوم

ذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، عبر حسابها على "تويتر" المواطنين، بوقف أذونات الخروج اليوم الاحد للأشخاص الخاضعين لقرار الإقفال، وحصرها بالحالات الطارئة فقط.

وقد باشرت قوى الامن اقامة حواجز ثابتة ومانقلة لضبط المخالفات.