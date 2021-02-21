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لبنان
انتبهوا من محاضر الضبط: لا اذونات خروج اليوم
Lebanon 24
21-02-2021
|
07:28
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ذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، عبر حسابها على "تويتر" المواطنين، بوقف أذونات الخروج اليوم الاحد للأشخاص الخاضعين لقرار الإقفال، وحصرها بالحالات الطارئة فقط.
وقد باشرت قوى الامن اقامة حواجز ثابتة ومانقلة لضبط المخالفات.
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