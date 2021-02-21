سرقة سيارات في الضنية.. ومناشدة من المواطنين لحماية ممتلكاتهم

شهدت عدة بلدات في قضاء الضنية مساء امس السبت وفجر اليوم الأحد سرقات لسيارات، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.ويشهد قضاء الضنية منذ اشهر عدة، ارتفاع حصيلة سرقة السيارات بشكل يومي بالاضافة لسرقة المنازل والمحلات، حيث يستفيد السارقون من فترات الليل لسرقة ما يطيب لهم من دون وجود اي رادع أمني.وطالب المواطنون المعنيين وضع حد لهذه السرقات وحماية ممتلكاتهم.