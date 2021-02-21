بالجرم المشهود.. أوقفوه!

اوقف عدد من الاهالي احد السارقين اثناء محاولته سرقة منزل في القبة في طرابلس.



وقد اعترف السارق اثناء التحقيق معه انه قام سابقاً بسرقة دراجات نارية ومنازل. وعلى الاثر، اتصل الأهالي بالقوى الامنية وعمدوا إلى تسليم السارق لاخذ الاجراءات المناسبة بحقه.