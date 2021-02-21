لبنان

عودة الكهرباء الى سير - الضنية

Lebanon 24
21-02-2021 | 07:38
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إحترق صباح أمس السبت أحد محولات الكهرباء في بلدة سير - الضنية نتيجة الاحوال الجوية، حيث انقطعت الكهرباء عن المنطقة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 

وقامت شركة BUS المولجة صيانة الكهرباء في المحافظة بتركيب محول جديد في البلدة مساء امس السبت لتعود الكهرباء الى البلدة وفقاً لجدولها المعتاد.
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