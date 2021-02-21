لبنان

إشكال التبانة المسلح.. الجيش يستكمل مداهماته

Lebanon 24
21-02-2021 | 07:39
A-
A+
Doc-P-795848-637494903187408438.jpg
Doc-P-795848-637494903187408438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل الجيش ملاحقة المتسببين بإشكال التبانة المسلح والذي استمر على مدى 3 ايام وأدى إلى إصابة 5 اشخاص.

وقد تمكن الجيش من تنفيذ عدة مداهمات كان آخرها مساء امس، حيث أوقف مشاركين اثنين في الاشكال.

وبذلك يصبح عدد الوقوفين 7 اشخاص حيث يجري التحقيق معهم. 
مواضيع ذات صلة
توقيف احد المشاركين في إشكال مشروع الحريري
lebanon 24
21/02/2021 13:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في صيدا.. توقيف شخص على إثر إشكال تخلله إطلاق نار
lebanon 24
21/02/2021 13:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان باطلاق نار في عرسال.. وتوقيف المعتدين
lebanon 24
21/02/2021 13:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش أوقف متسببين بإشكال وإطلاق نار في عرسال
lebanon 24
21/02/2021 13:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24

إشكال

توقيف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:35 | 2021-02-21
13:35 | 2021-02-21
13:35 | 2021-02-21
13:31 | 2021-02-21
13:00 | 2021-02-21
12:51 | 2021-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website