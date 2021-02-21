إشكال التبانة المسلح.. الجيش يستكمل مداهماته

يواصل الجيش ملاحقة المتسببين بإشكال التبانة المسلح والذي استمر على مدى 3 ايام وأدى إلى إصابة 5 اشخاص.



وقد تمكن الجيش من تنفيذ عدة مداهمات كان آخرها مساء امس، حيث أوقف مشاركين اثنين في الاشكال.



وبذلك يصبح عدد الوقوفين 7 اشخاص حيث يجري التحقيق معهم.