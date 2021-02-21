انزعاج عوني من نصرالله.. لن يعلن عنه لسببين

قالت مصادر مطلعة إن قياديين في "التيار الوطني الحر" عبروا عن انزعاجهم من حديث الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الملف الحكومي".

وقالت المصادر إن "الانزعاج ليس من مضمون مبادرة نصرالله التي قد تصب في مصلحة العهد، ولكن بسبب عدم التنسيق المسبق بين الحزب والتيار قبل الاعلان عنها، مما اوحى وكأن الحزب ليس على تحالف مع التيار ويأخذ جانب الرئيس الحريري في الكباش القائم".

اضافت المصادر ان "التيار لن يعلن عن تحفظاته وملاحظاته العلنية بعد تفاهم تم التوصل اليه مع الحزب على ابقاء النقاش داخل الاروقة المقفلة، لا سيما في ضوء الاشارة العلنية لهذا الامر من قبل أمين عام حزب الله في خطابه الاخير".