كلام باسيل اليوم.. تصعيد بغطاء حقوق المسيحيين

قال مطلعون ان كلمة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اليوم ستكون تصعيدية وبمثابة رد على كلمة الرئيس سعد الحريري في الموضوع الحكومي".

وعلم ان باسيل، سيردّ على ما طرحه الحريري، بتحديد سلسلة مطالب وبنود ثابتة لا يمكن التراجع عنها، وابرزها حق تسمية الوزراء المسيحيين، كما سيؤكد ان "الحرب الدائرة اليوم" هي على الدور السياسي للمسيحيين.