فتوى المستشار لتحييد هذه الوزارة

رداً على اقرار قانون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وسائر الوزارات والادارات والمؤسسات والصناديق "بشكل متوازي"، أفتى مستشار لدى احدى المرجعيات ان "التوازي" لا يعني بالضرورة "التزامن"، في محاولة لتحييد التدقيق عن احدى الوزارات التي تخضع لهيمنة فريق معين منذ أكثر من عشر سنوات.