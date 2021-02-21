لبنان

بعد مضاعفات اصابته بـ"كورونا".. وفاة سامي البراكس

Lebanon 24
21-02-2021 | 07:50
A-
A+
Doc-P-795853-637494908817245857.jpg
Doc-P-795853-637494908817245857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي نقيب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس نتيجة مضاعفات اصابته بفيروس كورونا، وفق ما أفادت قناة LBCI.
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 40 حالة وفاة و2299 إصابة جديدة بفايروس كورونا في لبنان
lebanon 24
21/02/2021 13:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
والده مُصاب بكورونا ووضعه حرج.. فنان لبناني: الله يشيل من عمري ويعطيك يا بيي
lebanon 24
21/02/2021 13:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"كورونا" في لبنان: عدد الوفيات يرتفع.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
21/02/2021 13:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني العمري: أفكّر بالهجرة من لبنان.. وسوف نترحّم على أيام كورونا!
lebanon 24
21/02/2021 13:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24

سامي البركس

لبنان

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:35 | 2021-02-21
13:35 | 2021-02-21
13:35 | 2021-02-21
13:31 | 2021-02-21
13:00 | 2021-02-21
12:51 | 2021-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website