لهذا السبب وزارة الطاقة "ضحك عالذقون"

قال قيادي بارز في "التيار الوطني الحر" ان اعطاء وزارة الطاقة للتيار او للرئيس ميشال عون ليس له قيمة في التقسيمات الوزارية، بل هو في الواقع تنازل من قبل العونيين، وليس من الخصوم، اي بمعنى آخر ضحك على الذقون".

وشرح موقفه "بأن الفرنسيين يصرون على ان تكون لهم الكلمة الاساس في اختيار وزير الطاقة، وبالتالي حتى لو كان هذا الوزير شكليا من حصة العهد، فهو سيكون واقعيا من حصة الفرنسيين الذين يرغبون بالاستثمار في قطاع الكهرباء في لبنان".