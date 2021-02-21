الجيش باشر التحقيق وهذه النتائج الاولية

باشر الجيش التحقيق في المعلومات المتداولة عن فرار عناصر من المؤسسة العسكرية لاعتبارات لها علاقة بالازمة الاقتصادية.واشار مصدر عسكري مطلع الى ان الجيش عمم على كل الالوية والوحدات والقطع لرفع تقارير عن الموضوع ، تبين بنتيجتها الاولية ان حالات الفرار كانت محدودة وشملت عسكريين من دون رتب، وانه لم يسجل فرار اي ضابط".