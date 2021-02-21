عون "يملك اوراق الحسم"

نقل زوار بعبدا في اليومين الاخيرين عن الرئيس ميشال عون قوله إن "بحوزته كل الاوراق ليلعبها وليحسم الموقف لصالح تشكيل حكومة وفق ما يريدها هو، وربح معركة التدقيق الجنائي وخطوات الاصلاح".