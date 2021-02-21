لبنان

عون "يملك اوراق الحسم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-02-2021 | 10:15
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نقل زوار بعبدا في اليومين الاخيرين عن الرئيس ميشال عون قوله إن "بحوزته كل الاوراق ليلعبها وليحسم الموقف لصالح تشكيل حكومة وفق ما يريدها هو، وربح معركة التدقيق الجنائي وخطوات الاصلاح".
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خاص "لبنان 24"

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