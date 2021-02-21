جريحان باطلاق نار في عرسال.. وتوقيف المعتدين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن جريحين سقطا باطلاق نار إثر خلاف بين شبان في عرسال - البقاع الشمالي.ونقل الجريحان الى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش وتمكنت من توقيف مطلقي النار ومصادرة أسلحتهم، وسلموا إلى القضاء المختص للتحقيق معهم ومعرفة ملابسات الحادث.