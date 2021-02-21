الاجتماع الشهري للمطارنة الكاثوليك برئاسة العبسي الاثنين

يرأس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الشهري للمطارنة الكاثوليك في المقر البطريركي في الربوة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين في 22 من الحالي، ويلي الاجتماع بيان رسمي.