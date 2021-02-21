نقابة محطات المحروقات تنعى البراكس

نعت نقابة أصحاب محطات المحروقات نقيبها سامي البراكس، بعد مضاعفات من جراء إصابته بكورونا.كما نعاه ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، الذي قال: "النقابة تفتقد رجلا كبيرا له في العمل النقابي سنين طويلة، كان فيها الاخ والصديق والحبيب. افتقدناك معلما وصديقا، افتقدنا عطاءك، يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجدنا كل شيء بعدكم عدما".تقام الصلاة الجنائزية عن روحه عند الثانية من بعد ظهر يوم غد الاثنين، في كنيسة مار يوحنا في حوش الزراعنة في مدينة زحلة.