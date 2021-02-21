نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء.. الأخير يعلّق

صدر عن المكتب الإعلامي في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

ردًا على ما أثارته إحدى وسائل الإعلام حول كيفية نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء وتخصيصه للوفود والمؤتمرات، يقتضي التوضيح أن بند الوفود والمؤتمرات لا يشمل فقط المؤتمرات بالمعنى المتعارف عليه بل يتم من خلال هذا البند تغطية المصاريف المختلفة للاجتماعات التي تعقد في السراي الكبير، ومن بينها الاجتماعات العلمية والفنية والوزارية، والتي تعقد بصورة يومية. وهذه المصاريف تحصل بشكل شفاف وعلني، كما أن نقل الاعتماد المخصص لها حصل علنًا أيضًا بموجب مرسوم نشرته المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية التابعة لها.