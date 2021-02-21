لبنان

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء.. الأخير يعلّق

Lebanon 24
21-02-2021 | 10:14
A-
A+
Doc-P-795897-637494995812517137.jpg
Doc-P-795897-637494995812517137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:
ردًا على ما أثارته إحدى وسائل الإعلام حول كيفية نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء وتخصيصه للوفود والمؤتمرات، يقتضي التوضيح أن بند الوفود والمؤتمرات لا يشمل فقط المؤتمرات بالمعنى المتعارف عليه بل يتم من خلال هذا البند تغطية المصاريف المختلفة للاجتماعات التي تعقد في السراي الكبير، ومن بينها الاجتماعات العلمية والفنية والوزارية، والتي تعقد بصورة يومية. وهذه المصاريف تحصل بشكل شفاف وعلني، كما أن نقل الاعتماد المخصص لها حصل علنًا أيضًا بموجب مرسوم نشرته المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية التابعة لها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:35 | 2021-02-21
13:35 | 2021-02-21
13:35 | 2021-02-21
13:31 | 2021-02-21
13:00 | 2021-02-21
12:51 | 2021-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website