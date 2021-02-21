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لبنان
بلدية طرابلس تتابع إعداد دراسة حول إعادة ترميم القصر البلدي
Lebanon 24
21-02-2021
|
10:39
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تابعت بلدية طرابلس مشروع إعداد الدراسة الهندسية لإعادة إعمار القصر البلدي وتأهيله وترميمه، مع وفد من أساتذة كلية الفنون الجميلة والعمارة، الفرع الثالث، في الجامعة اللبنانية ومن مديرية الآثار في وزارة الثقافة.
وفي هذا الإطار، استكمل الوفد جولته السابقة في أرجاء البلدية، مطلعا على الأضرار التي لحقت بالقصر البلدي الاثري جراء الحريق الذي تعرض له أخيرا، وضم الوفد: المهندسة رندا قاوقجي من مديرية الآثار في وزارة الثقافة، كما ضم من كلية الفنون والعمارة مدير الكلية الدكتور حسان الصمد وممثلة الأساتذة المهندسة الدكتورة سوسن سوق، الدكتورة رنا بركة والدكتورة رندا حلاق.
وكان في استقبالهم من البلدية، نائب الرئيس المهندس خالد الولي، رئيس لجنة الهندسة في المجلس البلدي المهندس جميل جبلاوي، رئيس لجنة الآثار والتراث الدكتور خالد تدمري، رئيسة مصلحة الهندسة، المهندسة عزة فتفت، رئيس دائرة التنفيذ زاهر سكاف والمهندس فراس شمرا.
بعد الجولة، عقد إجتماع مطول تم فيه إستعراض الخرائط الهندسية.
كما، تم خلال الإجتماع، بحسب بيان، "تحديد الرؤية لدور القصر البلدي التاريخي بطوابقه الثلاثة، تمهيدا لوضع التصاميم الجديدة بناء على المعطيات واستكمال التنسيق بين الجامعة اللبنانية والمجلس البلدي ومصلحة الهندسة في البلدية لتحديد الخطوط الأساسية والشروط التي سيتم بموجبها إعادة إعمار المبنى وتأهيله وترميمه".
في الختام، شكر وفد البلدية لاساتذة كلية الفنون الجميلة والعمارة في اللبنانية ومديرية الآثار للجهود المبذولة الهادفة الى إعادة القصر البلدي الى طابعه الاثري.
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