لبنان

نجم عن مرفأ بيروت: المحقق العدلي هو سيد الملف ولا أحد يستطيع أن يملي عليه اي شيء

Lebanon 24
21-02-2021 | 11:12
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أوضحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن القاضي طارق بيطار قال إنه بتصرف القضاء، لافتة الى أن تحفظاته سابقاً كانت لأسباب شخصية. 
 
وقالت نجم في حديث لإذاعة "صوت لبنان" إن "نريد أن يطبق القاضي بيطار القانون وأن يذهب بالتحقيق في كل الإحتمالات، مضيفة ان "المحقق العدلي سيأخذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة وهو سيد الملف ولا أحد يستطيع أن يملي عليه اي شيء". 
وتابعت: "كل الاليات التي ادت إلى نقل الدعوى من القاضي صوان لا علاقة لي بها وسواء كان هذا القرار بأسبابه ضعيف أو لا، ليس من صلاحياتي تقييمه". 

ووجهّت نجم نداءً إلى السياسيين وغير السياسيين ألا نستبق التحقيق، وتمنّت أن تكون المواكبة الإعلامية والشعبية للقاضي بيطار هادفة لأننا نريده العمل بمهنية وطمأنينة.

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