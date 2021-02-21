لبنان

قوة من الجيش الإسرائيلي تجتاز السياج التقني وتمشّط الضفة الشرقية لنهر الوزاني

Lebanon 24
21-02-2021 | 11:21
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أفادت  "الوكالة الوطنية للاعلام" أن قوة من الجيش الإسرائيلي تتألف تقريبا من 20 عنصرا، اجتازت السياج التقني، ومشطت الضفة الشرقية لنهر الوزاني.
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