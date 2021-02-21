لبنان

تأثير الكتل الهوائية الباردة سيخّف ابتداء من يوم غد الاثنين.. وجليد على 1200م

Lebanon 24
21-02-2021 | 11:29
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم أحيانا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد بدءا من ارتفاع 1200م. كما يستمر ظهور الضباب على الجبال المتوسطةالارتفاع. وجاء في النشرة الآتي:

يخف تأثير الكتل الهوائية الباردة تدريجا عن الحوض الشرقي للمتوسط، ابتداء من نهار غد الاثنين.

اليوم غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية. ويتكون الضباب على الجبال في فترتين الصباحية والمسائية. يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 900 متر.
 
الإثنين: صاف الى قليل الغيوم أحيانا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد بدءا من ارتفاع 1200م. كما يستمر ظهور الضباب على الجبال المتوسطةالارتفاع.
 
الثلاثاء: صاف إجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار تكون الجليد بدءا من ارتفاع 1400م.
 
الأربعاء: صاف إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرارتكون الجليد بدءا من ارتفاع 1400م.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 7 الى 17 درجة، لى الجبال من 1 واحد تحت الصفر الى 12 درجة، في الداخل من 1 واحد تحت الصفر الى 11 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كم/س .

- الانقشاع: جيد الى متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي: 770 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,16 .
- ساعة غروب الشمس: 17,28 .
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