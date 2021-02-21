تأثير الكتل الهوائية الباردة سيخّف ابتداء من يوم غد الاثنين.. وجليد على 1200م





يخف تأثير الكتل الهوائية الباردة تدريجا عن الحوض الشرقي للمتوسط، ابتداء من نهار غد الاثنين.



اليوم غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية. ويتكون الضباب على الجبال في فترتين الصباحية والمسائية. يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 900 متر. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم أحيانا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد بدءا من ارتفاع 1200م. كما يستمر ظهور الضباب على الجبال المتوسطةالارتفاع. وجاء في النشرة الآتي:يخف تأثير الكتل الهوائية الباردة تدريجا عن الحوض الشرقي للمتوسط، ابتداء من نهار غد الاثنين.اليوم غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية. ويتكون الضباب على الجبال في فترتين الصباحية والمسائية. يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 900 متر.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم أحيانا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد بدءا من ارتفاع 1200م. كما يستمر ظهور الضباب على الجبال المتوسطةالارتفاع.

الثلاثاء: صاف إجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار تكون الجليد بدءا من ارتفاع 1400م.