تذكير من رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت.. هذا ما عليكم فعله

ذكّر رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد بالتشدد في مسح QR code ‏وعدم السماح بالدخول الى نقاط البيع إلا بوجود QR كود.



كما ذكّر فهد بوجوب اعادة القيام بفحوص PCR للموظفين ابتداء من يوم غد الاثنين وارسال النتائج الى منصة IMPACT.