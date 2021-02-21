إعادة فتح معظم طرق عكار الجبلية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن جرافات وزارة الاشغال العامة لا تزال تعمل على إعادة فتح الطرق الجبلية في مناطق كروم -الرويمة، والقبيات - بيت جعفر، والقموعة -القبيات.

وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع، خالد ديب، الى أن "جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة وبمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق تعمل الآن على إعادة فتح طريق القموعة -عكار العتيقة التي كانت ثلوج العاصفة الاخيرة أقفلتها".

ونظم الناشطون البيئيون رحلات مشي على الثلج والتزلج الحر في عمق غابات عكار، من الكروم الى أعالي القبيات وعكار العتيقة وبزبينا والقموعة ومشمش وصولا الى مناطق مرجحين وجبال الاربعين في الضنية، وسط إجراءات صحية وقائية للحماية من فيروس كورونا، حيث رسمت الطبيعة لوحات جمالية ومتميزة في كل منطقة.