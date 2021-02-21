أبو الحسن لباسيل: كلامكم كمن يعيش في كوكب آخر

لم نؤمن يوماً بمعاييركم وبدعكم، كنا ولا زلنا من الرافضين لهذه الإجتهادات ولتجاوز الدستور ، كل الكلام الذي سمعناه اليوم لا اهمية له امام آلام الناس وجوعهم وامام صرخات اهالي الضحايا في انفجار المرفأ وامام قلق الشباب على مستقبلهم، كلامكم كمن يعيش في كوكب آخر ويخطب في الخواء والعدم !
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) February 21, 2021
لم نؤمن يوماً بمعاييركم وبدعكم، كنا ولا زلنا من الرافضين لهذه الإجتهادات ولتجاوز الدستور ، كل الكلام الذي سمعناه اليوم لا اهمية له امام آلام الناس وجوعهم وامام صرخات اهالي الضحايا في انفجار المرفأ وامام قلق الشباب على مستقبلهم، كلامكم كمن يعيش في كوكب آخر ويخطب في الخواء والعدم !