لبنان

الجيش: بعض عمليات فرار لعسكريين لاسباب مختلفة والجيش على جهوزية تامة لتنفيذ المهام المتعددة الملقاة على عاتقه

Lebanon 24
21-02-2021 | 14:56
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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:
 
"تداول بعض المواقع الالكترونية اخباراً عن عمليات فرار في صفوف العسكريين ومن ضمنهم عدد من الضباط وان قيادة الجيش فتحت تحقيقاً في الموضوع. يهم قيادة الجيش ان توضح ان ما يحصل هو بعض عمليات الفرار لأسباب مختلفة لعسكريين دون تسجيل اي ارتفاع يذكر في نسب حصولها وغير مرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي، كما انها لم تجري اي تحقيق داخلي. 
 
تدعو قيادة الجيش الى توخي الدقة في ما يتعلق بالاخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، وتؤكد انها ورغم قساوة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية فانها على جهوزية تامة لتنفيذ المهام المتعددة الملقاة على عاتقها".
 
 
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