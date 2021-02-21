لبنان

بعد انقطاعها لأيام.. عودة الكهرباء الى بلدتي سير والسفيرة الضنية

Lebanon 24
21-02-2021 | 15:34
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قامت ورشة تابعة لشركة كهرباء لبنان في الضنية بتركيب محول كهرباء جديد في بلدة سير ـ الضنية، بدلا من المحول القديم الذي احترق نتيجة العاصفة، التي ضربت المنطقة هذا الأسبوع، مما ساعد في عودة التيار إلى طبيعته في البلدة، بعد انقطاعه أياما عدة عن بعض أحيائها.

وقامت ورشة أخرى تابعة لشركة كهرباء لبنان في بلدة السفيرة، بإصلاح الأعطال التي طالت الشبكة في البلدة، والتي تضررت نتيجة صاعقة ضربتها في خلال العاصفة الجوية.
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