جنبلاط: هل فريق التحقيق الجديد حصان طروادة لطي ملف تفجير المرفأ؟

قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "النقطة الاساسية في موضوع تفجير المرفأ وما نتج من دمار وموت ليس بالتحقيق في كيفية الانفجار بل في كشف الحقيقة حول من اتى بشحنة النيترات ومن غطى على وجودها الى ان حلت الكارثة. فهل فريق التحقيق الجديد حصان طروادة لطي الملف ودفنه. وبالمناسبة كفى ترويج من صحافيي الحقد لاخبار ملفقة".

النقطة الاساسية في موضوع تفجير المرفأ وما نتج من دمار وموت ليس بالتحقيق في كيفية الانفجار بل في كشف الحقيقة حول من اتى بشحنة النيترات ومن غطى على وجودها الى ان حلت الكارثة.فهل فريق التحقيق الجديد حصان طروادة لطي الملف ودفنه .وبالمناسبة كفى ترويج من صحافيي الحقد لاخبار ملفقة pic.twitter.com/Yd75313H6p — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 21, 2021