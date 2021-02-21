لبنان

جنبلاط: هل فريق التحقيق الجديد حصان طروادة لطي ملف تفجير المرفأ؟

Lebanon 24
21-02-2021 | 15:44
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قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "النقطة الاساسية في موضوع تفجير المرفأ وما نتج من دمار وموت ليس بالتحقيق في كيفية الانفجار بل في كشف الحقيقة حول من اتى بشحنة النيترات ومن غطى على وجودها الى ان حلت الكارثة. فهل فريق التحقيق الجديد حصان طروادة لطي الملف ودفنه. وبالمناسبة كفى ترويج من صحافيي الحقد لاخبار ملفقة".
 
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