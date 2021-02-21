جنبلاط: هل فريق التحقيق الجديد حصان طروادة لطي ملف تفجير المرفأ؟

النقطة الاساسية في موضوع تفجير المرفأ وما نتج من دمار وموت ليس بالتحقيق في كيفية الانفجار بل في كشف الحقيقة حول من اتى بشحنة النيترات ومن غطى على وجودها الى ان حلت الكارثة.فهل فريق التحقيق الجديد حصان طروادة لطي الملف ودفنه .وبالمناسبة كفى ترويج من صحافيي الحقد لاخبار ملفقة pic.twitter.com/Yd75313H6p
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 21, 2021
النقطة الاساسية في موضوع تفجير المرفأ وما نتج من دمار وموت ليس بالتحقيق في كيفية الانفجار بل في كشف الحقيقة حول من اتى بشحنة النيترات ومن غطى على وجودها الى ان حلت الكارثة.فهل فريق التحقيق الجديد حصان طروادة لطي الملف ودفنه .وبالمناسبة كفى ترويج من صحافيي الحقد لاخبار ملفقة pic.twitter.com/Yd75313H6p