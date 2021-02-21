خضر تابع حالات التسمم في اللبوة.. وهذا مصدرها

بعد ظهور عدة حالات تسمم لمواطنين في الهرمل، يُرجح انّ مصدرها الدجاج والشاورما من أحد مطاعم بلدة اللبوة، تابع المحافظ بشير خضر هذه الحالات وفتح تحقيقاً في الموضوع، حيث تم الكشف على المطعم من قبل طبيب القضاء. وأخذ عينات لفحصهم ليبنى على الشيء مقتضاه، وأكد خضر على انه لا تساهل بالحفاظ عل سلامة الغذاء.