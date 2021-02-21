لبنان

عبدالله ردا على باسيل: خذوا المناصب والكراسي لكن اتركوا للناس وطنا

Lebanon 24
21-02-2021 | 16:10
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رد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" على كلام النائب جبران باسيل: "في رد على مقولة وخدعة، أعطونا إصلاحا، وخذوا الحكومة.... نقول: خذوا المناصب، والمكاسب، والكراسي، وكل مظاهر (القوة)، ولكن أتركوا للناس وطنا".
 
 
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بلال عبد الله

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