عبدالله ردا على باسيل: خذوا المناصب والكراسي لكن اتركوا للناس وطنا

رد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" على كلام النائب جبران باسيل: "في رد على مقولة وخدعة، أعطونا إصلاحا، وخذوا الحكومة.... نقول: خذوا المناصب، والمكاسب، والكراسي، وكل مظاهر (القوة)، ولكن أتركوا للناس وطنا".