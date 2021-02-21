لبنان

أفيوني: هذه هي حكومات المحاصصة

Lebanon 24
21-02-2021 | 16:27
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قال الوزير السابق عادل افيوني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "حكومة الى العمل في ٢٠١٩ كان الكل ممثل فيها ومتفق على خطة واصلاحات سيدر
و هيك اكّد البيان الوزاري وبالاجماع . بلّش الشغل وطلع كله شعارات. ما كان في اتفاق على تفاصيل او تنفيذ فقط عناوين فضفاضة، وصار كل قرار بدو أشهر مفاوضات، وبالنهاية حكومة الى العمل ما عملت شي، هذه هي حكومات المحاصصة".
 
 
 
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