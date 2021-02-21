بالجُرم المشهود.. توقيف مروجي مخدرات في طبرجا وضبط كميّة منها

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:بِتَارِيخ 8-2-2021، وَبَعد عملِيّة رصد وَتعَقب، أَوقَفَت قوّة من مَفرَزَة البحث وَالتَّدخل في وِحدة الشّرطَة القَضائيّة، مُرَوّجَي مخدَّرات، بِالجرم المشهود، أَثنَاءَ قِامِهِمَا بِتَرويِج ِالمخَدَّرات عَلى مَتن سَيَّارَة نَوع "كِيَا بيكانتو"، فِي محلَّة طَبَرجا، وهما كُلّ مِن:ح. ق. (مواليد عام 1989، لبناني)م. ن. (مواليد عام 1975، سوري)وضَبطَت بِحوزَتهِما كَمِيَّة من المواد المُخَدرة المعدَّة للتَّرويج، وهِي عبَارة عَن:/610/ غ. كوكايين موضّبَة في /118/ علبة بلاستِيكيِّة./207/ أَظرِفَة تحتَوي عَلَى مَادّة الكُوكايِيِن زِنَتها /468/غ./13/ ظَرفَاً تَحتوِي عَلى مادّة حَشيشَة الكَيْف زِنتها /127/غ.مبلغ /2،577،000/ ليرة لبنانية.أُودِعَ المَوقوفَان مَع المَضبوطات مَكتب مُكافَحة المخدّرات المركَزِيّ، للتَوَسُّع بِالتَّحقِيقِ مَعَهُما، بِنَاءً على إشارَة القَضاء المُختَصّ.