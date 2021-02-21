علوش عن جبران باسيل: المُنافق والمفتن والمفلس

غرّد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش عبر "تويتر" قائلاً: "جبران ذو الثلاثة أوجه: المنافق الذي يقول الشيء وعكسه في خطابه ومسلكه، المفتن الذي يحرق الارض ويخلف الناس بعضهم ببعض، المفلس الذي يلجأ الي دفاتر الطائفية بعد ان خسر حتى ماء وجهه".

وتابع: "ثلاثة وجوه لوباء واحد يضرب لبنان ويمنع حتى احتمال الشفاء, رحم الله بلدنا من الداء والوباء".