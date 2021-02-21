خريش: باسيل قدّم "عرضاً" وعليكم أن تناقشوه بالعقل وليس بالتحريض

غرّدت نائب رئيس التيار "الوطني الحر" مي خريش عبر "تويتر" قائلة: "جبران باسيل طرح حلول وقدّم عرض: خدوا الحكومة واعطونا الإصلاح...ردّوا الصلاحيات للرئيس... أو خلونا نروح ع نظام جديد... واضحة وصريحة… ناقشوه بالعقل مش بالتحريض ولا بالتسخيف...هيدا إذا بدكن دولة".