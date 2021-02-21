حنكش: ضاعت الحكومة وضاع معها أمل اللبنانيين

غرّد النائب الياس حنكش عبر "تويتر" قائلاً: "بين الثلث المعطل والمطالبة بإستعادة حقوق المسيحيين والحفاظ على حقوق السنة وتثبيت مكتسبات الشيعة والدفاع عن حقوق الدروز والردود والبيانات، ضاعت الحكومة وضاع معها أمل اللبنانيين بحد أدنى من مقومات الحياة. حقوق المواطنين من يطالب بها؟".