إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد داخله، وجاء فيه:- عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19: 0- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 260 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 111.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 970 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.- حالات وفاة: 0.