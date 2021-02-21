لبنان

"الناصري": ندعم إضراب المتعاقدين حفاظاً على الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
21-02-2021 | 21:09
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أكد المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري في بيان على "أحقية مطالب الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين يصعدون اضرابهم للاسبوع الرابع على التوالي رفضا للغبن والظلم". كما دعا "الاساتذة الى توحيد موقفهم ورفع مطالبهم في قضيتهم المحقة بعيدا عن التجاذبات السياسية".
 

واعتبر البيان أن ما يحصل اليوم من اتباع سياسة الفجور والتدمير لكل القيم والمبادئ والرسالة الثقافية والاكاديمية هي برسم السلطة السياسية الفاسدة والفاسدين بكل مواقعهم. فالشرفاء في هذا الوطن هم في حالة الدفاع عن الحقوق والكرامة، ولا يعقل ان تهان كرامة الاساتذة او يتوسلون هنا وهناك من أجل حفظ كرامة عيشهم".
 

وقال "الدولة التي تطعن وتغبن وتهين مثقفيها واحد اعمدة مقدسات العلم، هي دولة فاشلة عاجزة عن الاستمرار بتأمين مستلزمات الحياة لشعبها". وأكد على دعمه للاضراب "المستمر حتى يستجيب المعنيون الى المطالب المحقة والمشروعة حفاظا على الجامعة الوطنية واستمراريتها ومستقبل طلابها".
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