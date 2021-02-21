"الناصري": ندعم إضراب المتعاقدين حفاظاً على الجامعة اللبنانية

أكد المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري في بيان على "أحقية مطالب الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين يصعدون اضرابهم للاسبوع الرابع على التوالي رفضا للغبن والظلم". كما دعا "الاساتذة الى توحيد موقفهم ورفع مطالبهم في قضيتهم المحقة بعيدا عن التجاذبات السياسية".





واعتبر البيان أن ما يحصل اليوم من اتباع سياسة الفجور والتدمير لكل القيم والمبادئ والرسالة الثقافية والاكاديمية هي برسم السلطة السياسية الفاسدة والفاسدين بكل مواقعهم. فالشرفاء في هذا الوطن هم في حالة الدفاع عن الحقوق والكرامة، ولا يعقل ان تهان كرامة الاساتذة او يتوسلون هنا وهناك من أجل حفظ كرامة عيشهم".